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Улан-удэнка украла у соседки мясо, куртку и телевизор

Улан-удэнка украла у соседки мясо, куртку и телевизор
Происшествия, 
Девушка была частой гостьей, так как присматривала за ребёнком потерпевших

Накануне днём 32-летний житель Октябрьского района Улан-Удэ обратился в полицию с заявление о краже. Он сообщил, что неизвестный, подобрав ключи, проник в его дом и украл телевизор, женскую кожаную куртку и четыре килограмма мяса. Ущерб составил 49 тысяч рублей.

- В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемую. Ею оказалась ранее судимая за имущественное преступление 26-летняя соседка потерпевшего. Она неоднократно посещала ранее его дом, так как приглядывала за ребёнком, пока родители отсутствовали дома, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

Воспользовавшись моментом, когда дома никого не было, соседка открыла дом ключом, который выдал ей хозяин. При этом за несколько дней до преступления хозяин попросил вернуть ключ, на что девушка ответила, что ключ потеряла.

За кражу возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, уточнили в МВД.
кража
 
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