В Улан-Удэ столкнулись «Лексус» и трамвай

Накануне, 11 ноября, в центре Улан-Удэ столкнулись «Лексус» и трамвай, следовавший по маршруту №2.
ДТП произошло на пересечении улиц Ербанова и Коммунистическая, напротив магазина «Спутник» около 13:20.
- Автомобиль «Лексус» двигался по улице Ербанова со стороны Элеватора. На перекрёстке начал перестраиваться и разворачиваться в обратном направлении. В этот момент произошло столкновение с трамваем который двигался в попутном направлении, - рассказал «Байкал-Daily» очевидец аварии.
В результате ДТП иномарка получила механические повреждения. Водитель «Лексуса» свою вину признал.
Кроме того, на данном участке на некоторое время было остановлено движение транспорта по левой полосе. Трамваи также встали.
Как сообщал «Байкал-Daily», в октябре в Улан-Удэ был зарегистрирован всплеск аварий с трамваями. Было зарегистрировано несколько пострадавших.