В Улан-Удэ столкнулись «Лексус» и трамвай

Накануне, 11 ноября, в центре Улан-Удэ столкнулись «Лексус» и трамвай, следовавший по маршруту №2.

ДТП произошло на пересечении улиц Ербанова и Коммунистическая, напротив магазина «Спутник» около 13:20.







- Автомобиль «Лексус» двигался по улице Ербанова со стороны Элеватора. На перекрёстке начал перестраиваться и разворачиваться в обратном направлении. В этот момент произошло столкновение с трамваем который двигался в попутном направлении, - рассказал «Байкал-Daily» очевидец аварии.

Кроме того, на данном участке на некоторое время было остановлено движение транспорта по левой полосе. Трамваи также встали.



