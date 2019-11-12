 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

12 Ноября

11 Ноября

Популярное

В Иркутской области рыбаки спасли провалившегося под лёд мужчину

В Иркутской области рыбаки спасли провалившегося под лёд мужчину
Происшествия,  Фото:Пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области
Мужчины услышали крик и бросились на помощь

Днём 11 ноября ангарчане Виталий Невидомский, Дмитрий Кузьминых и Александр Абросимов рыбачили на Малом заливе недалеко от берега.

- Выбрали место, где толщина льда составляла порядка 10-12 сантиметров. Дальше не уходили – опасно, лёд слишком тонкий. И были очень удивлены, когда увидели мужчин, переходящих Большой залив. Там ещё несколько дней назад была открытая вода. Не успели даже обменяться репликами по этому поводу, как услышали крик, - рассказал Виталий.

В 20 метрах от берега в воде оказался один из пешеходов. Второй - его взрослый сын–инвалид - находился в оцепенении и физически не мог оказать помощь отцу. Парни кинулись туда.

- Лёд под ногами трещал в буквальном смысле. Переживали, что проломится, поэтому выстроились цепочкой и действовали крайне осторожно. Несколько раз подавали верёвку, и когда мужчине удалось её захватить, начали подтягивать его к берегу. Глубина в месте провала - метра три. Тянули до тех пор, пока его ноги не упёрлись в твёрдую поверхность. Только тогда у него получилось оттолкнуться и забраться на льдину. Дальше действовали, как учили на уроках ОБЖ. Помогли снять мокрую одежду, поделились сухой. В это время с лодочной станции подъехал судоводитель и забрал пострадавшего, - продолжил Виталий.

Мужчине вызвали скорую помощь, по предварительным данным, он получил переохлаждение.
- Видеозапись спасения мужчины, оказавшегося в полынье реки Ангары в заливе Кривая Ангарского района, появилась сегодня в социальных сетях. На кадрах, снятых очевидцем, трое молодых людей, подающие тонущему конец верёвки и с трудом вытягивающие его на лёд. Героев узнали знакомые и позвонили в Главное управление МЧС России по Иркутской области с просьбой отметить их поступок, - сообщает пресс-служба ведомства.

Информация о происшествии была передана инспекторам ГИМС. Руководством Главного управления принято решение о поощрении мужчин, проявивших героизм в опасной ситуации.
спасение Иркутская область
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Гражданка Монголии пыталась тайно вывезти из Бурятии нефрит
Гражданка Монголии пыталась тайно вывезти из Бурятии нефрит
Происшествия, 12.11.2019
В автомобиле таможенники нашли спрятанные свёртки с нефритом
В Бурятии назвали причину смерти контрактника
В Бурятии назвали причину смерти контрактника
Происшествия, 11.11.2019
Стали известны подробности гибели военнослужащего в войсковой части
В Иркутской области мошенники с помощью маткапитала украли 36 млн
В Иркутской области мошенники с помощью маткапитала украли 36 млн
Происшествия, 11.11.2019
В составе организованной группы было совершено 49 эпизодов преступления
Жителя Бурятии будут судить за 1300 порнороликов
Жителя Бурятии будут судить за 1300 порнороликов
Происшествия, 11.11.2019
Эксперты изучили выборочно часть материалов
Забайкалец получил 13 лет за нападение с ножом на инспектора ГИБДД
Забайкалец получил 13 лет за нападение с ножом на инспектора ГИБДД
Происшествия, 11.11.2019
Водитель был пьян, а его пассажир напал на сотрудника  
Житель Иркутской области лишился денег, «выиграв» лайк года
Житель Иркутской области лишился денег, «выиграв» лайк года
Происшествия, 11.11.2019
Накануне в дежурную часть обратился житель Усолья-Сибирского
В воинской части в Бурятии погиб контрактник
В воинской части в Бурятии погиб контрактник
Происшествия, 11.11.2019
ЧП произошло сегодня в воинской части в Кяхте
Житель Иркутской области подговорил сына на кражу
Житель Иркутской области подговорил сына на кражу
Происшествия, 11.11.2019
Подросток по указке отца украл бороны с культиватора
В Бурятии в четыре раза выросло число пожаров
В Бурятии в четыре раза выросло число пожаров
Происшествия, 11.11.2019
В этом году произошло более 4 тысяч пожаров

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О главе, выборах, Ариг Усе и протестах…
26.09.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Загрузка...
^