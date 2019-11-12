В Иркутской области рыбаки спасли провалившегося под лёд мужчину

Происшествия, Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области

Мужчины услышали крик и бросились на помощь



Днём 11 ноября ангарчане Виталий Невидомский, Дмитрий Кузьминых и Александр Абросимов рыбачили на Малом заливе недалеко от берега.



- Выбрали место, где толщина льда составляла порядка 10-12 сантиметров. Дальше не уходили – опасно, лёд слишком тонкий. И были очень удивлены, когда увидели мужчин, переходящих Большой залив. Там ещё несколько дней назад была открытая вода. Не успели даже обменяться репликами по этому поводу, как услышали крик, - рассказал Виталий.



В 20 метрах от берега в воде оказался один из пешеходов. Второй - его взрослый сын–инвалид - находился в оцепенении и физически не мог оказать помощь отцу. Парни кинулись туда.



- Лёд под ногами трещал в буквальном смысле. Переживали, что проломится, поэтому выстроились цепочкой и действовали крайне осторожно. Несколько раз подавали верёвку, и когда мужчине удалось её захватить, начали подтягивать его к берегу. Глубина в месте провала - метра три. Тянули до тех пор, пока его ноги не упёрлись в твёрдую поверхность. Только тогда у него получилось оттолкнуться и забраться на льдину. Дальше действовали, как учили на уроках ОБЖ. Помогли снять мокрую одежду, поделились сухой. В это время с лодочной станции подъехал судоводитель и забрал пострадавшего, - продолжил Виталий.



Мужчине вызвали скорую помощь, по предварительным данным, он получил переохлаждение.

- Видеозапись спасения мужчины, оказавшегося в полынье реки Ангары в заливе Кривая Ангарского района, появилась сегодня в социальных сетях. На кадрах, снятых очевидцем, трое молодых людей, подающие тонущему конец верёвки и с трудом вытягивающие его на лёд. Героев узнали знакомые и позвонили в Главное управление МЧС России по Иркутской области с просьбой отметить их поступок, - сообщает пресс-служба ведомства.



Информация о происшествии была передана инспекторам ГИМС. Руководством Главного управления принято решение о поощрении мужчин, проявивших героизм в опасной ситуации.

