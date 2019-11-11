Полиция ищет мошенниц
5 ноября в микрорайоне Березовый в Иркутске неизвестные выманили в у 84-летней пенсионерки более пяти тысяч рублей. Женщины под видом гадалок подошли к пожилой женщине на остановке общественного транспорта. В процессе разговора сообщили своей жертве о том, что на её дочке порча, после чего попросили передать им крупные купюры денег.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
В настоящее время сыщики ведут розыск подозреваемых. Их приметы: на вид: женщина 25 лет, худощавого телосложения, рост около 150 см, была одета: шапка вязанная белого цвета, пуховик черный с меховым воротником, штаны черные.
Вторая женщина: на вид 40 лет, рост 160 см, средней полноты, глаза карие. Была одета: куртка короткая с капюшоном серого цвета.
Полиция просит граждан, обладающих сведениями о подозреваемых или их местонахождении, просьба обратиться в дежурную часть отдела полиции по телефону 21–68-05, 21-26-26. или 02 (102 – с мобильного телефона).
В Иркутске лжегадалки обманули 84-летнюю пенсионерку
Происшествия, Фото:
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