В Иркутске лжегадалки обманули 84-летнюю пенсионерку

Происшествия, Фото: ориентировка полиции

Полиция ищет мошенниц



5 ноября в микрорайоне Березовый в Иркутске неизвестные выманили в у 84-летней пенсионерки более пяти тысяч рублей. Женщины под видом гадалок подошли к пожилой женщине на остановке общественного транспорта. В процессе разговора сообщили своей жертве о том, что на её дочке порча, после чего попросили передать им крупные купюры денег.



По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.



В настоящее время сыщики ведут розыск подозреваемых. Их приметы: на вид: женщина 25 лет, худощавого телосложения, рост около 150 см, была одета: шапка вязанная белого цвета, пуховик черный с меховым воротником, штаны черные.



Вторая женщина: на вид 40 лет, рост 160 см, средней полноты, глаза карие. Была одета: куртка короткая с капюшоном серого цвета.



Полиция просит граждан, обладающих сведениями о подозреваемых или их местонахождении, просьба обратиться в дежурную часть отдела полиции по телефону 21–68-05, 21-26-26. или 02 (102 – с мобильного телефона).



