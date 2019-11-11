В составе организованной группы было совершено 49 эпизодов преступления
Усольский городской суд завершил оглашение приговора в отношении преступной группы из восьми человек, похитивших из федерального бюджета 36 миллионов, предназначенные для выплаты материнского капитала. Шестеро осуждённых являются жителями Усолья-Сибирского. Двое осуждённых еще до раскрытия преступления переехали в другие регионы, сообщает пресс-служба Усольского городского суда.
Подсудимые создали хорошо организованную преступную группу, вовлекавшую в совершение преступлений владельцев сертификатов. Для этого сообщники размещали объявления об оказании помощи в распоряжении средствами материнского капитала в различных населённых пунктах Иркутской области. Они подыскивали лиц, имеющих в собственности жилые помещения, и путём уговоров и введения в заблуждение, а иногда обещая определенное денежное вознаграждение, склоняли их принять участие в заключении мнимых договоров купли-продажи без фактической передачи денег и жилых помещений. При этом в план по хищению бюджетных денег обладателей маткапиталов не посвящали.
В составе организованной группы было совершено 49 эпизодов преступления. Кроме того, некоторыми членами группы были совершены самостоятельные преступления в общем количестве 45 эпизодов.
Свою вину подсудимые в совершении преступлений признали, однако с организацией преступной группы не согласились.
Суд признал всех членов группы виновными в совершении преступлений. Двум из них назначено наказание в виде реального лишения свободы на срок 5 лет и 3 года 6 месяце в колонии общего режима. Остальным назначено наказание на срок от 2 до 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима условно. Один осуждённый получил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно, но попал под амнистию и освобожден судом от исполнения уголовного наказания.
Приговор не вступил в законную силу.
В Иркутской области мошенники с помощью маткапитала украли 36 млн
Происшествия, Фото:
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