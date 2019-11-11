Жителя Бурятии будут судить за 1300 порнороликов

Эксперты изучили выборочно часть материалов



В Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего жителя одного из пригородных дачных товариществ в Иволгинском районе. Он обвиняется в распространении порнографических материалов (п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ), сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии.



По данным следствия, в апреле 2017 года мужчина зарегистрировался в социальной сети под вымышленным именем. После стал искать в Интернете видео порнографического характера и затем размещал их на своей странице, доступ к которой был открыт для всех пользователей. Всего он опубликовал таким путём более 1300 видеозаписей порно.



- Из них выборочно исследована часть материалов, - отмечают в СУ СКР по Бурятии. – Все они экспертами на основании совокупности признаков, в том числе компоновки изображений, ракурса съёмки, вульгарного и непристойно натуралистического детализирования половых органов человека, отнесены к материалам порнографического содержания.



Уголовное дело вместе с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.

