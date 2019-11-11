Эксперты изучили выборочно часть материалов
В Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего жителя одного из пригородных дачных товариществ в Иволгинском районе. Он обвиняется в распространении порнографических материалов (п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ), сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии.
По данным следствия, в апреле 2017 года мужчина зарегистрировался в социальной сети под вымышленным именем. После стал искать в Интернете видео порнографического характера и затем размещал их на своей странице, доступ к которой был открыт для всех пользователей. Всего он опубликовал таким путём более 1300 видеозаписей порно.
- Из них выборочно исследована часть материалов, - отмечают в СУ СКР по Бурятии. – Все они экспертами на основании совокупности признаков, в том числе компоновки изображений, ракурса съёмки, вульгарного и непристойно натуралистического детализирования половых органов человека, отнесены к материалам порнографического содержания.
Уголовное дело вместе с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.
Жителя Бурятии будут судить за 1300 порнороликов
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Эксперты изучили выборочно часть материалов
Водитель был пьян, а его пассажир напал на сотрудника
Окурок попал на матрац
Авария произошла на Качугском тракте
Накануне в дежурную часть обратился житель Усолья-Сибирского
ЧП произошло сегодня в воинской части в Кяхте
Подросток по указке отца украл бороны с культиватора
В этом году произошло более 4 тысяч пожаров
Ущерб составил более 11 тысяч рублей
У мужчины отобрали деньги и имущество на 300 тысяч
Когда приехали пожарные, жильцов в квартире не было
В одной из школ уроки сегодня отменены
Трёхлетний ребёнок-пассажир получил травмы
Причинами пожаров стали замыкание электрообогреватели и перекал трубы
Парень изменил направление движения и пытался прятаться во дворах