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Жителя Бурятии будут судить за 1300 порнороликов

Жителя Бурятии будут судить за 1300 порнороликов
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Эксперты изучили выборочно часть материалов

В Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего жителя одного из пригородных дачных товариществ в Иволгинском районе. Он обвиняется в распространении порнографических материалов (п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ), сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии.

По данным следствия, в апреле 2017 года мужчина зарегистрировался в социальной сети под вымышленным именем. После стал искать в Интернете видео порнографического характера и затем размещал их на своей странице, доступ к которой был открыт для всех пользователей. Всего он опубликовал таким путём более 1300 видеозаписей порно.

- Из них выборочно исследована часть материалов, - отмечают в СУ СКР по Бурятии. – Все они экспертами на основании совокупности признаков, в том числе компоновки изображений, ракурса съёмки, вульгарного и непристойно натуралистического детализирования половых органов человека, отнесены к материалам порнографического содержания.

Уголовное дело вместе с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.
порнография суд
 
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