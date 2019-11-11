Забайкалец получил 13 лет за нападение с ножом на инспектора ГИБДД

Водитель был пьян, а его пассажир напал на сотрудника



Перед судом предстал 32-летний житель Акшинского района. Он признан виновным по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа», сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.



В июне инспекторы ДПС остановили в посёлке Агинское машину под управлением водителя с признаками алкогольного опьянения. Находившийся с нарушителем в автомобиле мужчина решил сорвать составление административного протокола. Он нанёс одному сотруднику полиции несколько ударов ножом, в том числе в область шеи.



Напарник инспектора выстрелил в нападавшего из табельного огнестрельного оружия.



Пострадавший инспектор ДПС с ранением доставлен в больницу, где ему оказана необходимая помощь.



В суде обвиняемый, ранее признававший свою вину, изменил позицию и настаивал на отсутствии умысла на убийство сотрудника правоохранительного органа, однако сторона обвинения опровергла его доводы.



Сегодня, 11 ноября, Забайкальский краевой суд признал его виновным и назначил наказание в виде 13 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а также с ограничением свободы на 1 год.



Решение суда не вступило в законную силу.

