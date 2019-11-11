Водитель был пьян, а его пассажир напал на сотрудника
Перед судом предстал 32-летний житель Акшинского района. Он признан виновным по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа», сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.
В июне инспекторы ДПС остановили в посёлке Агинское машину под управлением водителя с признаками алкогольного опьянения. Находившийся с нарушителем в автомобиле мужчина решил сорвать составление административного протокола. Он нанёс одному сотруднику полиции несколько ударов ножом, в том числе в область шеи.
Напарник инспектора выстрелил в нападавшего из табельного огнестрельного оружия.
Пострадавший инспектор ДПС с ранением доставлен в больницу, где ему оказана необходимая помощь.
В суде обвиняемый, ранее признававший свою вину, изменил позицию и настаивал на отсутствии умысла на убийство сотрудника правоохранительного органа, однако сторона обвинения опровергла его доводы.
Сегодня, 11 ноября, Забайкальский краевой суд признал его виновным и назначил наказание в виде 13 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а также с ограничением свободы на 1 год.
Решение суда не вступило в законную силу.
Забайкалец получил 13 лет за нападение с ножом на инспектора ГИБДД
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Эксперты изучили выборочно часть материалов
Водитель был пьян, а его пассажир напал на сотрудника
Окурок попал на матрац
Авария произошла на Качугском тракте
Накануне в дежурную часть обратился житель Усолья-Сибирского
ЧП произошло сегодня в воинской части в Кяхте
Подросток по указке отца украл бороны с культиватора
В этом году произошло более 4 тысяч пожаров
Ущерб составил более 11 тысяч рублей
У мужчины отобрали деньги и имущество на 300 тысяч
Когда приехали пожарные, жильцов в квартире не было
В одной из школ уроки сегодня отменены
Трёхлетний ребёнок-пассажир получил травмы
Причинами пожаров стали замыкание электрообогреватели и перекал трубы
Парень изменил направление движения и пытался прятаться во дворах