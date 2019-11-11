Житель Иркутской области лишился денег, «выиграв» лайк года

Накануне в дежурную часть обратился житель Усолья-Сибирского



На электронную почту пришло письмо с известием о том, что он победил в премии «Лайк года» и выиграл 98 тысяч рублей. Мужчина связался с автором сообщения и узнал, что ему необходимо для получения приза открыть новый счет, стоимость данной процедуры составит около 200 рублей.



Далее мошенники запросили у потерпевшего номер его банковской карты и три цифры с оборотной стороны карты. Мужчина написал в ответном сообщении все требуемые от него цифры.



В результате неизвестные похитили с карты 6 тысяч рублей. Дальнейшие попытки украсть ещё деньги были пресечены, так как система безопасности банка, посчитав проводимые операции сомнительными, карту заблокировала.



По данному факту проводится проверка, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

