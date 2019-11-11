 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

11 Ноября

Председатель правления АТБ и глава Бурятии обсудили сотрудничество

10 Ноября

Популярное

В Бурятии в четыре раза выросло число пожаров

В Бурятии в четыре раза выросло число пожаров
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
В этом году произошло более 4 тысяч пожаров

В Бурятии с 4 по 10 ноября в произошло 72 пожара. При пожаре погибли три человека, это на одного больше, чем в прошлом году. Травмирования людей не допущено, сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.

Основной причиной пожаров остаётся неосторожное обращение с огнём - по этой причине произошли 49 пожаров, в том числе 4 – при курении. Также из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования произошло 5 пожаров, из-за нарушения правил устройства и эксплуатации печей – 5 случаев. Кроме того, зарегистрирован и один поджог.

С начала года произошло 4528 пожаров, а в прошлом году за аналогичный период гораздо меньше – 959 случаев. Более 70% случаев составляют загорания мусора. В целом, при пожарах с начала года погибло 49 человек. В этом показателе наблюдается снижение на 19,6%. Травмировано 59 человек, здесь показатель увеличился на 28,2%.

В целях профилактики в жилом секторе сотрудники противопожарной службы прошли 3722 жилых дома. В рамках месячника безопасности распространено почти 13 тысяч плакатов, листовок и памяток.

Также проведено 92 инструктажа и 44 схода жителей. Всего мерам пожарной безопасности обучено 9949 человек.

пожар
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Улан-удэнца ограбили за непристойные предложения девушкам
Улан-удэнца ограбили за непристойные предложения девушкам
Происшествия, 11.11.2019
У мужчины отобрали деньги и имущество на 300 тысяч  
В Бурятии из-за курения горела квартира
В Бурятии из-за курения горела квартира
Происшествия, 11.11.2019
Когда приехали пожарные, жильцов в квартире не было
В Шелехове без тепла остались 44 дома, школа и детсады
В Шелехове без тепла остались 44 дома, школа и детсады
Происшествия, 11.11.2019
В одной из школ уроки сегодня отменены
В Бурятии на трассе погибла женщина-водитель
В Бурятии на трассе погибла женщина-водитель
Происшествия, 11.11.2019
Трёхлетний ребёнок-пассажир получил травмы
В Бурятии горела летняя кухня, автомобиль и баня
В Бурятии горела летняя кухня, автомобиль и баня
Происшествия, 11.11.2019
Причинами пожаров стали замыкание электрообогреватели и перекал трубы
У подозрительного улан-удэнца в рюкзаке нашли полкило наркотиков
У подозрительного улан-удэнца в рюкзаке нашли полкило наркотиков
Происшествия, 11.11.2019
Парень изменил направление движения и пытался прятаться во дворах
В Улан-Удэ пьяный водитель врезался в учебный автомобиль и сбежал
В Улан-Удэ пьяный водитель врезался в учебный автомобиль и сбежал
Происшествия, 11.11.2019
Виновник аварии предлагал «договориться» со словами: «Видишь, я пьяный»
На парковках в Улан-Удэ произошло два ДТП
На парковках в Улан-Удэ произошло два ДТП
Происшествия, 11.11.2019
Аварии зафиксированы на противоположных сторонах одной улицы
В Улан-Удэ дважды отключали воду
В Улан-Удэ дважды отключали воду
Происшествия, 10.11.2019
Отключения воды случились в Советском и Железнодорожном районах
«Какой же ты живучий»: Улан-удэнец устроил кровавую расправу над другом
«Какой же ты живучий»: Улан-удэнец устроил кровавую расправу над другом
Происшествия, 09.11.2019
Убийца также приложил молотком по лицу своей жене
В Иркутской области автомобиль провалился под лёд
В Иркутской области автомобиль провалился под лёд
Происшествия, 09.11.2019
Водитель оставил машину на берегу, не поставив на ручник
В Улан-Удэ на 10 суток вновь арестовали Дмитрия Баирова
В Улан-Удэ на 10 суток вновь арестовали Дмитрия Баирова
Происшествия, 09.11.2019
Таксист-блогер-журналист оскорбительно приставал к людям на площади Советов

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О главе, выборах, Ариг Усе и протестах…
26.09.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Загрузка...
^