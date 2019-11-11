В этом году произошло более 4 тысяч пожаров
В Бурятии с 4 по 10 ноября в произошло 72 пожара. При пожаре погибли три человека, это на одного больше, чем в прошлом году. Травмирования людей не допущено, сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.
Основной причиной пожаров остаётся неосторожное обращение с огнём - по этой причине произошли 49 пожаров, в том числе 4 – при курении. Также из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования произошло 5 пожаров, из-за нарушения правил устройства и эксплуатации печей – 5 случаев. Кроме того, зарегистрирован и один поджог.
С начала года произошло 4528 пожаров, а в прошлом году за аналогичный период гораздо меньше – 959 случаев. Более 70% случаев составляют загорания мусора. В целом, при пожарах с начала года погибло 49 человек. В этом показателе наблюдается снижение на 19,6%. Травмировано 59 человек, здесь показатель увеличился на 28,2%.
В целях профилактики в жилом секторе сотрудники противопожарной службы прошли 3722 жилых дома. В рамках месячника безопасности распространено почти 13 тысяч плакатов, листовок и памяток.
Также проведено 92 инструктажа и 44 схода жителей. Всего мерам пожарной безопасности обучено 9949 человек.
В Бурятии в четыре раза выросло число пожаров
Происшествия, Фото:
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