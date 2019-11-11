Когда приехали пожарные, жильцов в квартире не было
В Бурятии за выходные произошло 23 пожара, 16 из которых зарегистрированы в районах республики.
9 ноября в посёлке Нижнеангарск Северо-Байкальского района произошёл пожар в квартире 2-х этажного многоквартирного дома. На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны был слабый запах дыма из квартиры №1. Жильцов в квартире не было.
В результате пожара огнём повреждён диван и спальные принадлежности на площади 2 кв.м. Вероятной, причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнём при курении, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
Как сообщал «Байкал-Daily», 9 ноября в селе Курумкан при пожаре погиб человек. Причиной пожара стала та же причина – неосторожное обращение с огнём при курении.
В Бурятии из-за курения горела квартира
Происшествия, Фото:
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