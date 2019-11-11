В одной из школ уроки сегодня отменены
Авария на городских сетях в городе Шелехов Иркутской области привела к прекращению теплоснабжения в 44 жилых домах и трёх социальных объектах. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Шелеховского района.
В школе № 1 отменены уроки у первой и второй смены.
В детских садах «Брусничка» и «Аленький цветочек» созданы дежурные группы. В них установили электрические обогреватели. Большая часть детей сегодня осталась дома, с остальными, занятия ведутся, пока у родителей не появится возможность забрать ребёнка.
Также из-за сниженных параметров теплоносителя температурный режим ниже нормы сейчас зафиксирован в гимназии, детских садах «Аленка» и «Буратино».
Каждое образовательное учреждение проинформировано о мерах, которые необходимо принять и сообщить о ситуации родителям. В настоящий момент администрация города занимается устранением аварии. Привлечена дополнительная техника. Мэр Шелеховского района Максим Модин дал распоряжение запросить акты о подготовительных работах и ревизии данных сетей перед отопительным периодом.
В Шелехове без тепла остались 44 дома, школа и детсады
Происшествия, Фото:
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