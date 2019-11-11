Причинами пожаров стали замыкание электрообогреватели и перекал трубы
В Бурятии за минувшие выходные зарегистрировано 23 пожара, 16 из которых произошли в районах республики.
В посёлке Таксимо Муйского района произошло загорание надворных построек. На момент прибытия первого пожарного расчёта горела полностью летняя кухня. В результате пожара уничтожена летняя кухня с пристроем на площади 40 кв. м. и повреждён огнём автомобиль.
Скорее всего причиной пожара послужило короткое замыкание электрообогревателя.
10 ноября в посёлке Усть-Баргузин Баргузинского района произошёл пожар в бане. На момент прибытия пожарных строение горело изнутри. В результате пожара повреждена крыша и стена бани на площади 16 кв.м.
Предположительно причиной возгорания послужил перекал металлической трубы дымохода с последующим возгоранием деревянных потолочных конструкций, сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.
При обнаружении пожара в первую очередь вызовите пожарных по телефону «101» (со стационарного «01»).
В Бурятии горела летняя кухня, автомобиль и баня
Происшествия, Фото:
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