В Бурятии горела летняя кухня, автомобиль и баня

Причинами пожаров стали замыкание электрообогреватели и перекал трубы



В Бурятии за минувшие выходные зарегистрировано 23 пожара, 16 из которых произошли в районах республики.



В посёлке Таксимо Муйского района произошло загорание надворных построек. На момент прибытия первого пожарного расчёта горела полностью летняя кухня. В результате пожара уничтожена летняя кухня с пристроем на площади 40 кв. м. и повреждён огнём автомобиль.



Скорее всего причиной пожара послужило короткое замыкание электрообогревателя.



10 ноября в посёлке Усть-Баргузин Баргузинского района произошёл пожар в бане. На момент прибытия пожарных строение горело изнутри. В результате пожара повреждена крыша и стена бани на площади 16 кв.м.



Предположительно причиной возгорания послужил перекал металлической трубы дымохода с последующим возгоранием деревянных потолочных конструкций, сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.



При обнаружении пожара в первую очередь вызовите пожарных по телефону «101» (со стационарного «01»).

