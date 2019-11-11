На парковках в Улан-Удэ произошло два ДТП

Аварии зафиксированы на противоположных сторонах одной улицы
В субботу, 9 ноября, на проспекте Автомобилистов в Улан-Удэ произошло два ДТП.
Сперва на парковке возле магазина «Вегос-М» около 13:00 женщина за рулём автомобиля «Тойота Платз» при движении задним ходом совершила столкновение с «Тойотой Раум». Автомобили получили незначительные механические повреждения, пострадавших нет.
В это же время на противоположной стороне на парковке магазина «Аквасити» водитель «Тойоты Камри» также при движении задним ходом совершил столкновение с «Тойотой Саксид». Здесь также обошлось без пострадавших.
- В обоих ДТП виновниками выступили женщины-водители, - уточнил свидетель аварий.
Как сообщал «Байкал-Daily», в пятницу возле железнодорожного вокзала Улан-Удэ столкнулись «Тойота Приус» и «Тойота Филдер»
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Аварии зафиксированы на противоположных сторонах одной улицы
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