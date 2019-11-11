На парковках в Улан-Удэ произошло два ДТП

Сперва на парковке возле магазина «Вегос-М» около 13:00 женщина за рулём автомобиля «Тойота Платз» при движении задним ходом совершила столкновение с «Тойотой Раум». Автомобили получили незначительные механические повреждения, пострадавших нет.

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