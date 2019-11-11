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15 домов в Улан-Удэ оставались без холодной воды

15 домов в Улан-Удэ оставались без холодной воды
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Произошла коммунальная авария

Накануне, 10 ноября, в 20:00 из-за прорыва на стальной трубе между домами №1 и №2 по улице Нахимова, была отключена холодная вода. Без водоснабжения остались потребители частного сектора с улиц Нахимова с 1 по 8 дома, 192, 198; Пестеля, 55/2, 55, 49; Ломоносова 2, 4.

В 23:20 подача холодного водоснабжения восстановлена всем потребителям, заменили участок на стальной трубе длиной 1 метр в канале теплотрассы. Время отключения составило 3 часа 20 минут, сообщается в оперативной сводке по городу.

Как сообщал «Байкал-Daily», неделю назад 16 домов с улицы Нахимова оставались без холодной воды из-за коммунальной аварии.
отключение воды
 
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