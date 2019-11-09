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В Бурятии пожарные нашли тело в сгоревшей комнате

В Бурятии пожарные нашли тело в сгоревшей комнате
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Пожар произошёл ранним утром в субботу

Сегодня, 9 ноября, в 07:31 на пульт пожарной охраны села Курумкан в Бурятии поступило сообщение о возгорании в жилом доме. Пожарные прибыли на месте в 7:34. В этот момент из дома шёл дым, горело одно помещение, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС,

В ходе тушения пожара огнеборцы обнаружили тело мужчины.

Предположительно, причиной пожара, повлекшего гибель человека, послужило неосторожное обращение с огнём при курении.

В результате возгорания была повреждена комната на площади 9 кв.м.

Как сообщал «Байкал-Daily», ещё один смертельный пожар произошёл 6 ноября в Селенгинском районе.

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