 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

08 Ноября

07 Ноября

Популярное

Инспекторы Бурприроднадзора изъяли три ружья

Инспекторы Бурприроднадзора изъяли три ружья
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Выявлено 113 нарушений на охоте

С начала сезона охоты инспекторы Бурприроднадзора перешли на усиленный режим работы. Вместе с полицейскими и производственными охотничьими инспекторами они проводят рейды в лесах, следят за порядком и соблюдением правил охоты.

В ходе контрольно-надзорных мероприятий выявлено 113 нарушений правил охоты. У нарушителей изъято три единицы охотничьего огнестрельного оружия и 20 патронов. Один материал передан в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела.

Привлечены к административной ответственности 32 гражданина, два юридических лица. Назначено наказание в виде штрафа на сумму 16,5 тысяч рублей, взыскано штрафов на сумму 28,7 тысяч. Внесено в счёт погашения предъявленных сумм ущерба животному миру – 142 тысячи рублей, сообщили в Бурприроднадзоре.

Справка:

Для охоты в общедоступных охотугодьях нужно иметь разрешение на добычу охотничьих ресурсов, а в случае охоты на территории охотпользователей нужна еще и путевка, подтверждающая заключение договора на охоту. Также обязательно наличие охотничьего билета единого федерального образца и разрешения на хранение и ношение охотничьего оружия.

За нарушение правил охоты предусмотрена административная ответственность. Помимо административного штрафа нарушителей могут лишить права охотиться на срок до двух лет с конфискацией орудий охоты.


оружие охота Бурприроднадзор
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ из больницы выписали последнюю пострадавшую при взрыве в Ethno Cafe
В Улан-Удэ из больницы выписали последнюю пострадавшую при взрыве в Ethno Cafe
Происшествия, 08.11.2019
«Как обняла я его сразу, как отца родного, так и до сих пор он как родной нам», - мать пострадавшей девушки благодарит врача
Житель Иркутской области погиб под упавшими с лесовоза брёвнами
Житель Иркутской области погиб под упавшими с лесовоза брёвнами
Происшествия, 08.11.2019
После столкновения двух большегрузов брёвна посыпались прямо на рядом стоящего мужчину
В центре Улан-Удэ подожгли газетный киоск
В центре Улан-Удэ подожгли газетный киоск
Происшествия, 08.11.2019
Пожар произошёл ранним утром
В Улан-Удэ столкнулись «Приус» и «Филдер»
В Улан-Удэ столкнулись «Приус» и «Филдер»
Происшествия, 08.11.2019
Авария произошла недалеко от вокзала
В Бурятии подросток угрожал взорвать отдел полиции
В Бурятии подросток угрожал взорвать отдел полиции
Происшествия, 08.11.2019
16-летний парень требовал выпустить находящихся в изоляторе людей
Фигурантам резонансных дел в Иркутской области дали более 100 лет колонии
Фигурантам резонансных дел в Иркутской области дали более 100 лет колонии
Происшествия, 08.11.2019
Одному преступнику дали пожизненное лишение свободы
Север Бурятии «трясёт» каждый день
Север Бурятии «трясёт» каждый день
Происшествия, 08.11.2019
В Бурятии произошло очередное землетрясение
В заказнике в Бурятии задержали нарушителей с наркотиками
В заказнике в Бурятии задержали нарушителей с наркотиками
Происшествия, 08.11.2019
Пять человек незаконно въехали на территорию заказника
В Бурятии пьяный водитель выдал себя «вилянием»
В Бурятии пьяный водитель выдал себя «вилянием»
Происшествия, 08.11.2019
Нетрезвого водителя поймали росгвардейцы
В Улан-Удэ бомж обокрал школьника
В Улан-Удэ бомж обокрал школьника
Происшествия, 08.11.2019
Ребёнок оставил рюкзак с гаджетом на стадионе
В Забайкалье взяточника из таможни посадили на 6 лет
В Забайкалье взяточника из таможни посадили на 6 лет
Происшествия, 08.11.2019
Также он заплатит штраф в 5,5 млн рублей
В Бурятии произошло 275 преступлений на транспорте
В Бурятии произошло 275 преступлений на транспорте
Происшествия, 08.11.2019
Количество преступлений, совершённых несовершеннолетними, резко увеличилось

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О главе, выборах, Ариг Усе и протестах…
26.09.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Загрузка...
^