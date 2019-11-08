Выявлено 113 нарушений на охоте
С начала сезона охоты инспекторы Бурприроднадзора перешли на усиленный режим работы. Вместе с полицейскими и производственными охотничьими инспекторами они проводят рейды в лесах, следят за порядком и соблюдением правил охоты.
В ходе контрольно-надзорных мероприятий выявлено 113 нарушений правил охоты. У нарушителей изъято три единицы охотничьего огнестрельного оружия и 20 патронов. Один материал передан в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела.
Привлечены к административной ответственности 32 гражданина, два юридических лица. Назначено наказание в виде штрафа на сумму 16,5 тысяч рублей, взыскано штрафов на сумму 28,7 тысяч. Внесено в счёт погашения предъявленных сумм ущерба животному миру – 142 тысячи рублей, сообщили в Бурприроднадзоре.
Справка:
Для охоты в общедоступных охотугодьях нужно иметь разрешение на добычу охотничьих ресурсов, а в случае охоты на территории охотпользователей нужна еще и путевка, подтверждающая заключение договора на охоту. Также обязательно наличие охотничьего билета единого федерального образца и разрешения на хранение и ношение охотничьего оружия.
За нарушение правил охоты предусмотрена административная ответственность. Помимо административного штрафа нарушителей могут лишить права охотиться на срок до двух лет с конфискацией орудий охоты.
Инспекторы Бурприроднадзора изъяли три ружья
Происшествия, Фото:
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