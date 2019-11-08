Забайкалец пытался завербовать полицейского для передачи наркотиков

На вербовщика возбудили уголовное дело



В Оловяннинском районе Забайкальского края в октябре 23-летний местный житель пытался завербовать сержанта полиции полицейского поста изолятора временного содержания.



Установлено, что в посёлке Ясногорск мужчина передал в руки полицейского наркотическое средство, предназначающееся для содержащихся в изоляторе лиц. Наркотики в дальнейшем были изъяты.



- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершённый в значительном размере». В настоящее время местный житель задержан, его заключили под стражу, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.

