На вербовщика возбудили уголовное дело
В Оловяннинском районе Забайкальского края в октябре 23-летний местный житель пытался завербовать сержанта полиции полицейского поста изолятора временного содержания.
Установлено, что в посёлке Ясногорск мужчина передал в руки полицейского наркотическое средство, предназначающееся для содержащихся в изоляторе лиц. Наркотики в дальнейшем были изъяты.
- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершённый в значительном размере». В настоящее время местный житель задержан, его заключили под стражу, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.
Забайкалец пытался завербовать полицейского для передачи наркотиков
Происшествия, Фото:
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