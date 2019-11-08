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Житель Иркутской области погиб под упавшими с лесовоза брёвнами

Житель Иркутской области погиб под упавшими с лесовоза брёвнами
Происшествия,  Фото:pixabay.com
После столкновения двух большегрузов брёвна посыпались прямо на рядом стоящего мужчину

Накануне днём в Братском районе на 44-м километре Шаманской трассы случилось ДТП с участием двух большегрузов, сообщает местный портал «Город».

Предварительно установлено, что лесовоз, за рулём которого находился 28-летний мужчина, снесло в кювет. Пока водитель осматривал машину, по дороге в сторону Братска ехал «КамАЗ». Водитель большегруза не справился с управлением и машину вынесло с проезжей части.

Так «КамАЗ» врезался в стоявший в кювете лесовоз. В результате сильного удара брёвна из стоявшей машины посыпались на водителя.

28-летний мужчина от тяжёлых травм погиб на месте, уточняет «Город».

смерть ДТП
 
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