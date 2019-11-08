Сегодня в 9 часов утра произошло небольшое ДТП возле железнодорожного вокзала Улан-Удэ.
Водитель «Тойоты Приус» при повороте совершил столкновение с «Тойотой Королла Филдер».
Обошлось без пострадавших.
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08 Ноября
07 Ноября
Популярное
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В Улан-Удэ столкнулись «Приус» и «Филдер»
Происшествия, Фото:
Авария произошла недалеко от вокзала
Сегодня в 9 часов утра произошло небольшое ДТП возле железнодорожного вокзала Улан-Удэ.
Водитель «Тойоты Приус» при повороте совершил столкновение с «Тойотой Королла Филдер».
Обошлось без пострадавших.
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