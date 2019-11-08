«Чёрного» лесоруба в Бурятии вычислили по звуку трактора

Во время рейдового патрулирования в лесах Кижингинского района лесники услышали звуки трактора.







Зная, что в данной местности нет лесозаготовителей, лесники поняли, что тут работает «чёрный» лесоруб. Лесные инспекторы окружили мужчину и задержали его с поличным.

Нарушителем оказался житель села Чесан Кижингинского района. Мужчина успел заготовить около 13 кубометров древесины в защитных лесах. Ущерб, причиненный лесному фонду, составил более 160 тысяч рублей.Незаконно заготовленная древесина, трактор, прицеп и бензопила были изъяты.Все материалы переданы в ОМВД по Кижингинскому району для возбуждения уголовного дела, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.О фактах незаконных рубок и других нарушениях лесного законодательства жители Бурятии могут сообщать на горячую круглосуточную линию лесной охраны по телефону (3012)20-44-44 или на единые дежурные диспетчерские службы районов Бурятии.