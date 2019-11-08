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Фигурантам резонансных дел в Иркутской области дали более 100 лет колонии

Фигурантам резонансных дел в Иркутской области дали более 100 лет колонии
Происшествия, 
Одному преступнику дали пожизненное лишение свободы

В ГУ МВД России по Иркутской области вспомнили самые резонансные преступления текущего года.

В 2019 году наиболее резонансными стали пять судебных приговоров, по которым обвиняемым в общей сложности было назначено свыше 100 лет лишения свободы, а один из них приговорён к пожизненному сроку. Подсудимые являлись фигурантами тяжких и особо тяжких преступлений против личности, мошенниками и наркоторговцами.

В феврале единогласным вердиктом присяжных заседателей супружеская пара из Зимы приговорена к 17 и 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Мужчина и женщина признаны виновными в незаконном распространении в особо крупном размере наркотиков. В том числе они продавали синтетическое вещество «Белый китаец».

В марте Иркутский областной суд приговорил семь членов организованной преступной группы «чёрных риэлторов» к различным срокам лишения свободы. В том числе организатору назначено 23 года отбывания наказания, а одному из наиболее активных участников – пожизненное лишение свободы.

С 2004 по 2008 годы в Иркутске преступники подыскивали потенциальных жертв, преимущественно ведущих асоциальный образ жизни и злоупотребляющих алкоголем, запугивали и заставляли совершать сделки с недвижимостью. На скамье подсудимых оказались больше десяти членов криминального бизнеса. Все они в зависимости от роли каждого признаны виновными в убийствах, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенном организованной группой, похищении человека.

В апреле 35-летнему организатору убийства женщины-предпринимателя из Таганрога судом назначено 19 лет лишения свободы, его двоим подельникам по 17 и 16 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Преступление было совершено с целью хищения ювелирных украшений, поскольку женщина привезла в Иркутск свыше трёх тысяч наименований драгоценных изделий стоимостью более 14 миллионов рублей.

В августе по ещё одному особо тяжкому преступлению прозвучал обвинительный приговор в отношении 45-летнего жителя Братска. Подсудимый признан виновным в убийстве девятилетней ученицы средней школы и приговорен к 20 годам лишения свободы. Для его установления и последующего задержания оперативники буквально посекундно просматривали всё изъятое в районе исчезновения школьницы видео, а также опросили сотни возможных свидетелей и подозреваемых.

В сентябре суд вынес решение о назначении 4 лет колонии общего режима водителю автомобиля «Мерседес», под колёсами которого в мае этого года в районе остановки общественного транспорта «Баргузин» погиб 17-летний молодой человек, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

уголовное дело
 
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