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Север Бурятии «трясёт» каждый день

Север Бурятии «трясёт» каждый день
Происшествия,  Фото:seis-bykl.ru
В Бурятии произошло очередное землетрясение

Сегодня, 8 ноября, в 11:17 часов по местному времени зарегистрировано землетрясение в Курумканском районе Бурятии. Его магнитуда составила 3,8. Эпицентр находился в 35,7 км восточнее улуса Улюнхан.

- В Улюнхане толчки не ощущались. Объекты ЖКХ и энергетики работают в штатном режиме, движение по автомобильным дорогам не нарушалось, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.

Это очередное землетрясение в отдалённых районах.

Как сообщал «Байкал-Daily», вчера днём в Северо-Байкальском районе Бурятии также было зарегистрировано сейсмособытие магнитудой в эпицентре 3,7.

До этого на границе Курумканского и Баунтовского районов Бурятии произошло сразу пять подземных толчков. Таким образом, землетрясения фиксируются уже каждый день.

Землетрясения характеризуются как слабые (1-4 балла), сильные (5-7 баллов), разрушительные (8 и более баллов). Землетрясения до 5 баллов не причиняют вреда.

Специалисты сообщают, что серия слабых подземных толчков, или «рой землетрясений», может являться альтернативой крупного землетрясения. Таким образом сбрасывается напряжение земной коры.



землетрясение
 
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