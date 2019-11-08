В Бурятии произошло очередное землетрясение
Сегодня, 8 ноября, в 11:17 часов по местному времени зарегистрировано землетрясение в Курумканском районе Бурятии. Его магнитуда составила 3,8. Эпицентр находился в 35,7 км восточнее улуса Улюнхан.
- В Улюнхане толчки не ощущались. Объекты ЖКХ и энергетики работают в штатном режиме, движение по автомобильным дорогам не нарушалось, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.
Это очередное землетрясение в отдалённых районах.
Как сообщал «Байкал-Daily», вчера днём в Северо-Байкальском районе Бурятии также было зарегистрировано сейсмособытие магнитудой в эпицентре 3,7.
До этого на границе Курумканского и Баунтовского районов Бурятии произошло сразу пять подземных толчков. Таким образом, землетрясения фиксируются уже каждый день.
Землетрясения характеризуются как слабые (1-4 балла), сильные (5-7 баллов), разрушительные (8 и более баллов). Землетрясения до 5 баллов не причиняют вреда.
Специалисты сообщают, что серия слабых подземных толчков, или «рой землетрясений», может являться альтернативой крупного землетрясения. Таким образом сбрасывается напряжение земной коры.
Север Бурятии «трясёт» каждый день
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Одному преступнику дали пожизненное лишение свободы
В Бурятии произошло очередное землетрясение
Пять человек незаконно въехали на территорию заказника
Нетрезвого водителя поймали росгвардейцы
Ребёнок оставил рюкзак с гаджетом на стадионе
Также он заплатит штраф в 5,5 млн рублей
Количество преступлений, совершённых несовершеннолетними, резко увеличилось
Женщину будут судить за убийство
Древесину по фиктивным документам продавали за рубеж
За нападение разъярённой собаки улан-удэнка получила 30 тысяч
Неизвестный грейдер обесточил частный сектор
Пропавшего мужчину с псом ищут третий месяц
Магнитуда в эпицентре была 3,7
Происшествия, 07.11.2019
Мошенники информируют бизнесменов о предстоящей проверке и предлагают платные услуги
Происшествия, 07.11.2019
Рамиль Шамсутдинов рассказал, что толкнуло его на массовое убийство