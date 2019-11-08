В заказнике в Бурятии задержали нарушителей с наркотиками

Пять человек незаконно въехали на территорию заказника



В Алтачейском заказнике в Бурятии за незаконный въезд на территорию заказника было задержаны пять человек. На место, где произошло нарушение, были вызваны сотрудники ОМВД России по Мухоршибирскому району.



При досмотре у нарушителей изъявили наркотические средства.



По данным фактам в отношении задержанных граждан возбуждены уголовные дела.



Нарушение было выявлено при проверке сигнала антибраконьерского комплекса старшим государственным инспектором Красиковым Сергеем Гурьяновичем и участковым государственным инспектором Красиковым Сергеем Сергеевичем, сообщает пресс-служба Байкальского заповедника.

