Пять человек незаконно въехали на территорию заказника
В Алтачейском заказнике в Бурятии за незаконный въезд на территорию заказника было задержаны пять человек. На место, где произошло нарушение, были вызваны сотрудники ОМВД России по Мухоршибирскому району.
При досмотре у нарушителей изъявили наркотические средства.
По данным фактам в отношении задержанных граждан возбуждены уголовные дела.
Нарушение было выявлено при проверке сигнала антибраконьерского комплекса старшим государственным инспектором Красиковым Сергеем Гурьяновичем и участковым государственным инспектором Красиковым Сергеем Сергеевичем, сообщает пресс-служба Байкальского заповедника.
В заказнике в Бурятии задержали нарушителей с наркотиками
Происшествия, Фото:
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