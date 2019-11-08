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В Бурятии пьяный водитель выдал себя «вилянием»

В Бурятии пьяный водитель выдал себя «вилянием»
Происшествия, 
Нетрезвого водителя поймали росгвардейцы

В посёлке Турунтаево Прибайкальского района Бурятии сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали нетрезвого водителя.

Находясь на маршруте патрулирования, росгвардейцы обратили внимание на виляющий из стороны в сторону автомобиль, который ехал без включенных дневных ходовых огней.

Сотрудники заблокировали и остановили автомобиль. В ходе осмотра и проверки документов, правоохранители выявили у водителя признаки опьянения – запах алкоголя, сбивчивая речь и неадекватное поведение.

30-летний нетрезвый водитель оказался жителем посёлка Иркилик. Он был передан сотрудникам дорожно-патрульной службы полиции, сообщили в пресс-службе Росгвардии Бурятии.
водители алкогольное опьянение Росгвардия
 
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