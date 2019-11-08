В Бурятии пьяный водитель выдал себя «вилянием»

Нетрезвого водителя поймали росгвардейцы



В посёлке Турунтаево Прибайкальского района Бурятии сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали нетрезвого водителя.



Находясь на маршруте патрулирования, росгвардейцы обратили внимание на виляющий из стороны в сторону автомобиль, который ехал без включенных дневных ходовых огней.



Сотрудники заблокировали и остановили автомобиль. В ходе осмотра и проверки документов, правоохранители выявили у водителя признаки опьянения – запах алкоголя, сбивчивая речь и неадекватное поведение.



30-летний нетрезвый водитель оказался жителем посёлка Иркилик. Он был передан сотрудникам дорожно-патрульной службы полиции, сообщили в пресс-службе Росгвардии Бурятии.

