Жительница Иркутской области вонзила нож в грудь приятелю

Женщину будут судить за убийство
В Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летней жительницы Шелеховского района, которая обвиняется в убийстве.
По версии следствия, в июле женщина вместе со своей сестрой и её супругом находились в квартире дома в переулке Шевченко города Шелехова, где устроили застолье.
- Между обвиняемой и мужчиной возник конфликт, который закончился смертью последнего от ножевого ранения в область грудной клетки. Женщина, не пытаясь скрыться с места преступления, была задержана сотрудниками полиции, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.
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Происшествия, Фото:
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