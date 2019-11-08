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Жительница Иркутской области вонзила нож в грудь приятелю

Жительница Иркутской области вонзила нож в грудь приятелю
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Женщину будут судить за убийство

В Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летней жительницы Шелеховского района, которая обвиняется в убийстве.

По версии следствия, в июле женщина вместе со своей сестрой и её супругом находились в квартире дома в переулке Шевченко города Шелехова, где устроили застолье.

- Между обвиняемой и мужчиной возник конфликт, который закончился смертью последнего от ножевого ранения в область грудной клетки. Женщина, не пытаясь скрыться с места преступления, была задержана сотрудниками полиции, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.
убийство
 
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