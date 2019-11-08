Жительница Иркутской области вонзила нож в грудь приятелю

Женщину будут судить за убийство



В Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летней жительницы Шелеховского района, которая обвиняется в убийстве.



По версии следствия, в июле женщина вместе со своей сестрой и её супругом находились в квартире дома в переулке Шевченко города Шелехова, где устроили застолье.



- Между обвиняемой и мужчиной возник конфликт, который закончился смертью последнего от ножевого ранения в область грудной клетки. Женщина, не пытаясь скрыться с места преступления, была задержана сотрудниками полиции, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.



Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.

