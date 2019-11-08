Московская сторожевая погрызла улан-удэнке ноги

За нападение разъярённой собаки улан-удэнка получила 30 тысяч



Судебные приставы взыскали с улан-удэнца компенсацию морального и материального ущерба в размере 30 тысяч рублей за укус собаки, сообщает пресс-служба УФССП по Бурятии.



Собака улан-удэнца породы московская сторожевая набросилась на соседку, когда она пришла в гости.



На крики о помощи мужчина выскочил из дома и оттащил разъярённую собаку от соседки. С множественными ранами обеих ног женщину доставили в травмпункт, а оттуда в больницу скорой медицинской помощи. Работники БСМП прооперировали раненую и госпитализировали её на 12 дней.



После выписки из больницы женщина обратилась с исковым заявлением в суд о взыскании с хозяина московской сторожевой суммы материального ущерба - за расходы на медикаменты, порванную куртку, штанины и зимнюю обувь из сукна, а также компенсации морального вреда.



Суд, оценив характер физических и нравственных страданий потерпевшей, её исковые требования удовлетворил частично, постановив взыскать 20 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и 10 тысяч рублей - возмещения материального ущерба за испорченную одежду и обувь.



В службе судебных приставов решение суда удалось исполнить в сроки благодаря запрету совершение регистрационных действий в отношении автомобиля. После этого должник внёс сумму задолженности на депозитный счёт Железнодорожного районного отдела судебных приставов.



На сегодняшний день взысканная задолженность в размере 30 тысяч рублей перечислена на счёт взыскателя, а сумма исполнительского сбора в размере 2100 рублей в доход государства.









