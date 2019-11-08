Грейдер оставил 20 домов в Улан-Удэ без света

Неизвестный грейдер обесточил частный сектор



Накануне, 7 ноября в микрорайоне Стеклозавод в Улан-Удэ, на улице Самбуева, произошло аварийное отключение электроэнергии. Под отключение попали 20 домов частного сектора.



Причиной отключения стало проведение земляных работ неустановленным грейдером, сообщается в оперативной сводке по городу.



Время отключения составило более восьми часов, с 14:09 до 22:40.

