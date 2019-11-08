Неизвестный грейдер обесточил частный сектор
Накануне, 7 ноября в микрорайоне Стеклозавод в Улан-Удэ, на улице Самбуева, произошло аварийное отключение электроэнергии. Под отключение попали 20 домов частного сектора.
Причиной отключения стало проведение земляных работ неустановленным грейдером, сообщается в оперативной сводке по городу.
Время отключения составило более восьми часов, с 14:09 до 22:40.
Грейдер оставил 20 домов в Улан-Удэ без света
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Женщину будут судить за убийство
Древесину по фиктивным документам продавали за рубеж
За нападение разъярённой собаки улан-удэнка получила 30 тысяч
Неизвестный грейдер обесточил частный сектор
Пропавшего мужчину с псом ищут третий месяц
Магнитуда в эпицентре была 3,7
Мошенники информируют бизнесменов о предстоящей проверке и предлагают платные услуги
Рамиль Шамсутдинов рассказал, что толкнуло его на массовое убийство
Девушка выложила видео в Instagram, после чего инцидентом занялись следователи
Ущерб составил 21,5 тысяч рублей
Продолжаются поиски третьего рыбака с перевернувшейся лодки
Мужчина вывез мусор со своего земельного участка
Сразу пять подземных толчков произошло в одной местности
Его привлекли к административной ответственности
Пассажиры сгоревшего Ан-24 обратились за помощью к уполномоченному по правам человека Юлии Жамбаловой