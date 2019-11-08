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В Бурятии произошло землетрясение

В Бурятии произошло землетрясение
Происшествия, 
Магнитуда в эпицентре была 3,7

7 ноября в 16.28 часов по местному времени зарегистрировано сейсмособытие в Северо-Байкальском районе Бурятии магнитудой в эпицентре 3,7. Эпицентр находился в 129 км северо-восточнее улуса Улюнхан Курумканского района.

В Улюнхане точки не ощущались. Объекты ЖКХ и энергетики работают в штатном режиме, движение по автомобильным дорогам не нарушалось, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.

Землетрясения характеризуются как слабые (1-4 балла), сильные (5-7 баллов), разрушительные (8 и более баллов). Землетрясения до 5 баллов не причиняют вреда.

Как сообщал «Байкал-Daily», ранее в малонаселённой таёжной местности на границе Курумканского и Баунтовского районов произошёл «рой землетрясений».
землетрясение
 
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