Ангарчанин устроил свалку возле деревни

Мужчина вывез мусор со своего земельного участка
В Усольском районе Иркутской области сотрудники полиции пресекли выброс мусора в лесу вблизи деревни Низовцева.
- Накануне вечером участковый уполномоченный полиции во время работы на административном участке обратил внимание на водителя «КамАЗа», который выгружал бытовые отходы и сломанные ветки в лесу возле населённого пункта в Усольском районе, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Правонарушителем оказался 45-летний мужчина, который решил таким способом избавиться от мусора. Отходы он собрал на своём земельном участке, расположенном в Ангарске. Законного способа для утилизации отходов он искать не стал.
В отношении ангарчанина составлен протокол об административном правонарушении за нарушение правил санитарной безопасности в лесах. Материал направлен на рассмотрение в Усольское лесничество.
Житель Ангарска уже очистил место загрязнения, уточнили в ГУ МВД по Иркутской области.
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