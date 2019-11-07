Ангарчанин устроил свалку возле деревни

Житель Ангарска уже очистил место загрязнения, уточнили в ГУ МВД по Иркутской области.







В Усольском районе Иркутской области сотрудники полиции пресекли выброс мусора в лесу вблизи деревни Низовцева.- Накануне вечером участковый уполномоченный полиции во время работы на административном участке обратил внимание на водителя «КамАЗа», который выгружал бытовые отходы и сломанные ветки в лесу возле населённого пункта в Усольском районе, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.Правонарушителем оказался 45-летний мужчина, который решил таким способом избавиться от мусора. Отходы он собрал на своём земельном участке, расположенном в Ангарске. Законного способа для утилизации отходов он искать не стал.В отношении ангарчанина составлен протокол об административном правонарушении за нарушение правил санитарной безопасности в лесах. Материал направлен на рассмотрение в Усольское лесничество.