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В Бурятии произошёл «рой землетрясений»

В Бурятии произошёл «рой землетрясений»
Происшествия, 
Сразу пять подземных толчков произошло в одной местности

В малонаселённой таёжной местности на границе Курумканского и Баунтовского районов Бурятии произошло сразу пять подземных толчков. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Байкальский филиал Единой геофизической службы РАН.

Последнее землетрясение произошло в четверг в 00:37 по местному времени. Энергетический класс - 9,6, магнитуда по формуле - 3,1.

Ранее землетрясения энергетического класса 10,6, магнитудой 3,6 регистрировались 6 ноября в 12:11 и 12:21 по местному времени; класса 10,3, магнитудой 3,5 - 5 ноября в 8:32; класса 12.8, магнитудой 4,2 - 4 ноября в 18:30.

Ранее сообщалось, что 4 ноября толчок силой 4-5 балов почувствовали жители пяти населённых пунктов Бурятии - Улюнхан в 42 км от эпицентра, Алла, Майский, Варваринский, Арзгун.

Кроме того, по данным сейсмологов, три подземных толчка в данной точке подряд было зарегистрировано 29 октября. Первый ощутили жители посёлков Улюнхан и Алла.

- Серия слабых подземных толчков, или «рой землетрясений», может являться альтернативой крупного землетрясения. Таким образом сбрасывается напряжение земной коры. В Байкальской рифтовой зоне крайне редко слабые толчки предваряют сильные землетрясения, как, например, происходит в Японии. Скорее перед сильными землетрясениями вокруг озера Байкал наступает своеобразное сейсмическое затишье, - сообщает «Интерфакс».


землетрясение
 
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