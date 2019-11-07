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Пострадавшие в авиакатастрофе в Бурятии не могут дождаться страховых выплат

Пострадавшие в авиакатастрофе в Бурятии не могут дождаться страховых выплат
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Пассажиры сгоревшего Ан-24 обратились за помощью к уполномоченному у по правам человека Юлии Жамбаловой

Пострадавшие в авиакатастрофе в аэропорту посёлка Нижнеанграск Северо-Байкальского района Бурятии до сих пор не получили все положенные им страховые выплаты.

Как сообщал «Байкал-Daily», трагедия произошла 27 июня. Пассажирский самолёт АН-24 авиакомпании «Ангара» при посадке выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы, врезался в очистные сооружения и загорелся. Самолёт прилетел в Нижнеангарск из Улан-Удэ. Всего на борту находились 43 пассажира и 4 члена экипажа. В результате ЧП погибли два пилота.

Все члены экипажа, пассажиры и их багаж были застрахованы в компании АО «Согаз». Тогда сообщалось, что страховая выплата семьям погибших членов экипажа составит 2 025 000 рублей. За утерянный багаж пассажиры должны были получить 23 тысячи рублей. Людям, здоровью которых нанесён вред, выплаты должны были рассчитать в зависимости от степени тяжести вреда.

Президент Национального союза страховщиков ответственности Игорь Юргенс пояснял, что выплата за причинение вреда здоровью пассажиров рассчитывается в соответствии с таблицей, утверждённой постановлением правительства РФ №1164. Принцип действия таблицы заключается в выплате пострадавшему пассажиру фиксированной суммы за конкретную травму, исключая необходимость подтверждения фактических расходов на лечение. При этом размеры выплат зависят от вида травмы и степени её сложности. Например, за перелом бедра положена выплата 80-300 тыс. рублей, за переломы конечностей – от 60 до 300 тысяч в зависимости от места перелома и степени тяжести травмы. За несколько травм выплаты суммируются в пределах 2 млн рублей.

В свою очередь, авиакомпания «Ангара» также приняла решение выплатить пассажирам по 50 тысяч рублей из собственных средств. В компании это объяснили тем, что многие потеряли багажа больше на положенные 23 тысячи.

Накануне, 6 ноября, на приём к уполномоченному по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой обратился один из пассажиров. Он пожаловался, что пострадавшие не получили страховых выплат. Людям выплатили лишь обещанные 50 тысяч рублей.

Пострадавший поделился: сперва им говорили, что положена страховая выплата от двух миллионов рублей. Однако на сегодня, спустя 5 месяцев после ЧП, деньги до сих пор не получены.

- Будем разбираться. Надо выяснять, уже полгода прошло, почему люди до сих пор не получили страховку, - сообщила «Байкал-Daily» Юлия Жамбалова.

Она планирует связаться с представителями страховой компании, чтобы разобраться в этом вопросе. Также омбудсмен обсудит проблему с другими пострадавшими пассажирами для объективности картины.

По закону, все пассажиры, пострадавшие на общественном транспорте, имеют право на страховые выплаты в случае причинения вреда их жизни, здоровью, имуществу.
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