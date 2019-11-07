В Улан-Удэ растёт число незаконных свалок шлака

Жителям Улан-Удэ напомнили правила вывоза опасных отходов



Улан-удэнцам напомнили правила вывоза опасных отходов. С началом отопительного сезона в частном секторе и в пригороде столицы Бурятии участились несанкционированные свалки шлака.



- Вывезти опасные отходы можно двумя способами: самостоятельно на специально отведённый для этого полигон в посёлке Вахмистрово, в этом случае стоимость отгрузки 1 куб. метра составит 47 руб., либо заключить договор с МБУ «Комбинат по благоустройству», где тарифы на перевозку отходов утверждены постановлением администрации от 13.06.2019 г. № 172, - сообщили в управлении по информационной политике Улан-Удэ.



За нарушение правил вывоза шлака горожанам грозит штраф в размере от двух до пяти тысяч рублей.

