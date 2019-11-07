Иркутянин за поджог дома с людьми получил 14 лет

Иркутский областной суд огласил приговор по громкому уголовному делу в отношении 34-летнего поджигателя



В ноябре 2018 года мужчина находился в гостях у своей знакомой в квартире, расположенной в деревянном доме в центре Иркутска. Между ними произошел словесный конфликт. Мужчина решил заживо сжечь женщину.



Он вышел из квартиры и заблокировал входную дверь. После чего зажигалкой поджёг бумажный мусор, находящийся в подъезде, и, убедившись, что пламя разгорелось, скрылся. Мужчина, знал, что помимо его жертвы, в доме проживают ещё несколько человек.



Женщина не погибла, она вовремя выпрыгнула со второго этажа из окна квартиры. Однако от острого отравления угарным газом и термических ожогов погибла пожилая женщина в соседней квартире.



Подсудимому назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима.



Приговор не вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе Иркутского областного суда.

