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Иркутянин за поджог дома с людьми получил 14 лет

Иркутянин за поджог дома с людьми получил 14 лет
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Иркутский областной суд огласил приговор по громкому уголовному делу в отношении 34-летнего поджигателя

В ноябре 2018 года мужчина находился в гостях у своей знакомой в квартире, расположенной в деревянном доме в центре Иркутска. Между ними произошел словесный конфликт. Мужчина решил заживо сжечь женщину.

Он вышел из квартиры и заблокировал входную дверь. После чего зажигалкой поджёг бумажный мусор, находящийся в подъезде, и, убедившись, что пламя разгорелось, скрылся. Мужчина, знал, что помимо его жертвы, в доме проживают ещё несколько человек.

Женщина не погибла, она вовремя выпрыгнула со второго этажа из окна квартиры. Однако от острого отравления угарным газом и термических ожогов погибла пожилая женщина в соседней квартире.

Подсудимому назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима.

Приговор не вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе Иркутского областного суда.
Поджог покушение на убийство
 
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