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В Бурятии браконьеры выловили омуль на 170 тысяч

В Бурятии браконьеры выловили омуль на 170 тысяч
Происшествия, 
Рыбакам грозит лишение свободы

Накануне, 6 ноября, в Бурятии транспортные полицейские возбудили четыре уголовных дела на омулёвых браконьеров.

На реке Кичера полицейские задержали двух жителей посёлка Нижнеангарск Северо-Байкальского района Бурятии, которые незаконно ловили омуль. В районе села Посольск Кабанского района задержан 36-летний местный житель, который также занимался незаконным выловом омуля.

Правоохранители изъяли у браконьеров орудия лова и незаконно выловленную рыбу. Общий ущерб составил более 170 тысяч рублей.

- Транспортная полиция напоминает, что 1 октября 2017 года вступил в законную силу запрет на промышленный и любительский промысел омуля в озере Байкал и впадающих в него реках, включая притоки. Приказом минсельхоза России внесены изменения в правила рыболовства для Байкальского рыбохозяйственного бассейна. Изменения устанавливают ограничения на вылов омуля с целью предотвращения исчезновения популяции байкальского эндемика, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

За незаконный вылов грозит до двух лет лишения свободы.
омуль браконьерство
 
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