В Бурятии браконьеры выловили омуль на 170 тысяч

Рыбакам грозит лишение свободы



Накануне, 6 ноября, в Бурятии транспортные полицейские возбудили четыре уголовных дела на омулёвых браконьеров.



На реке Кичера полицейские задержали двух жителей посёлка Нижнеангарск Северо-Байкальского района Бурятии, которые незаконно ловили омуль. В районе села Посольск Кабанского района задержан 36-летний местный житель, который также занимался незаконным выловом омуля.



Правоохранители изъяли у браконьеров орудия лова и незаконно выловленную рыбу. Общий ущерб составил более 170 тысяч рублей.



- Транспортная полиция напоминает, что 1 октября 2017 года вступил в законную силу запрет на промышленный и любительский промысел омуля в озере Байкал и впадающих в него реках, включая притоки. Приказом минсельхоза России внесены изменения в правила рыболовства для Байкальского рыбохозяйственного бассейна. Изменения устанавливают ограничения на вылов омуля с целью предотвращения исчезновения популяции байкальского эндемика, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.



За незаконный вылов грозит до двух лет лишения свободы.

