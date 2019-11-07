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В Ангарске убийца расчленил тело и выбросил в мусорный бак

В Ангарске убийца расчленил тело и выбросил в мусорный бак
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Обвиняемый предстанет перед судом

В Ангарске завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве с расчленением.

По версии следствия, в феврале 2019 года обвиняемый совместно с ранее ему незнакомым мужчиной распивали спиртные напитки в квартире. В ходе застолья между ними произошла ссора. Обвиняемый нанёс не менее 30 ударов ножом. От полученных ранений 44-летний мужчина скончался.

Убийца же расчленил тело, после чего выбросил часть фрагментов тела в мусорный бак в 12 микрорайоне города.

Подозреваемый в убийстве был задержан сотрудниками полиции в кратчайшие сроки. Всё это время он находился под страже.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

убийство
 
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