Обвиняемый предстанет перед судом
В Ангарске завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве с расчленением.
По версии следствия, в феврале 2019 года обвиняемый совместно с ранее ему незнакомым мужчиной распивали спиртные напитки в квартире. В ходе застолья между ними произошла ссора. Обвиняемый нанёс не менее 30 ударов ножом. От полученных ранений 44-летний мужчина скончался.
Убийца же расчленил тело, после чего выбросил часть фрагментов тела в мусорный бак в 12 микрорайоне города.
Подозреваемый в убийстве был задержан сотрудниками полиции в кратчайшие сроки. Всё это время он находился под страже.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
В Ангарске убийца расчленил тело и выбросил в мусорный бак
Происшествия, Фото:
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