Житель Иркутской области, насмерть сбивший девочку, пойдёт под суд

Водитель был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения



Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 39-летнего жителя села Голуметь Черемховского района. Он насмерть сбил 8-летнюю девочку. Мужчина обвиняется по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряжённое с оставлением места его совершения».



По версии следствия, вечером 30 июня 2019 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, в своём селе сбил 8-летнюю девочку. После этого мужчина скрылся с места происшествия. От полученных повреждений ребёнок умер.



В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.







