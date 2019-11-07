Водитель был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения
Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 39-летнего жителя села Голуметь Черемховского района. Он насмерть сбил 8-летнюю девочку. Мужчина обвиняется по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряжённое с оставлением места его совершения».
По версии следствия, вечером 30 июня 2019 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, в своём селе сбил 8-летнюю девочку. После этого мужчина скрылся с места происшествия. От полученных повреждений ребёнок умер.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
Житель Иркутской области, насмерть сбивший девочку, пойдёт под суд
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