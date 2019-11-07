В Иркутской области обнаружили опасные железнодорожные переезды

В дело вмешалась транспортная прокуратура



Как выяснила проверка транспортной прокуратуры, в границах Нижнеудинской и Зиминской дистанций пути в Иркутской области нарушали закон об обеспечении безопасности движения на железнодорожных переездах.



- Установлено, что в границах отдельных железнодорожных переездов нарушена целостность дорожного покрытия, междупутье имеет повреждения и впадины. При подъезде к переездам нет направляющих столбиков, электрического освещения. Дорожные знаки, регулирующие движение на переезде, либо деформированы, либо отсутствуют, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.



В адрес начальников Нижнеудинской и Зиминской дистанций пути, глав администраций Замзорского и Алзамайского муниципальных образований внесены представления об устранении нарушений закона.



- Рассмотрение актов прокурорского реагирования и фактическое устранение нарушений находятся на контроле Нижнеудинской транспортной прокуратуры, - заключают в ведомстве.

