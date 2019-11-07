Жителю Бурятии за вылов омуля и нерпы грозит штраф в полмиллиона

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Браконьер добывал омуль и нерпу сетями



На жителя Северобайкальска возбудили уголовное дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов в местах нереста. Об этом сообщает пресс-служба Байкальской транспортной прокуратуры.



Мужчина на озере Байкал в запретный осенний нерестовый период незаконно добыл сетью несколько экземпляров омуля, а также байкальскую нерпу. Имущественный ущерб государству оценён в размере более 35 тысяч рублей.



Браконьеру грозит уголовная ответственность в виде штрафа в размере от 300 до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трёх лет, либо обязательных работ на срок до 480 часов, либо исправительных работ на срок до двух лет, либо лишения свободы на тот же срок.



Уголовное дело возбуждено ОД Северобайкальского ЛО МВД России на транспорте.

