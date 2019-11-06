Мужчина погиб, пытаясь спасти своего брата и его женатую любовницу
Днём 3 ноября в квартире дома в Гусиноозёрске мужчина застал жену с другим, а убил в итоге брата любовника.
Обвиняемому 38 лет. Ему предъявлено обвинение по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего», сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.
По данным следствия, мужчина проживал в городе Гусиноозёрск. Днём 3 ноября он пустился на поиски жены, которая накануне ушла из дома. Зайдя в квартиру её подруги, он обнаружил жену на кровати с незнакомым мужчиной. Оба были пьяны и спали.
Разъярённый супруг накинулся на любовников и стал их избивать. В квартире находился брат попавшего под раздачу мужчины. Он вмешался в драку и попытался остановить нападавшего незнакомца.
Однако супруг переключился на появившегося защитника и нанёс локтем и кулаками несколько ударов ему по голове. От ударов мужчина упал на пол и затих.
После этого супруг забрал неверную жену и ушёл.
Избитый мужчина лежал на полу без помощи до следующего утра и был жив. Его брат ещё во время потасовки, спасаясь от расправы, убежал, а хозяйка квартиры считала, что мужчина спит. Но спустя некоторое время она заметила, что он перестал подавать признаки жизни, и только после этого позвонила в скорую помощь и полицию.
Обвиняемый взят под стражу, уточнили в СУ СКР по Бурятии.
Житель Бурятии убил брата любовника своей жены
Происшествия, Фото:
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