 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

06 Ноября

05 Ноября

Популярное

Лишённый прав житель Бурятии управлял мотоциклом

Лишённый прав житель Бурятии управлял мотоциклом
Происшествия, 
Парень решил прокатиться на советском мотоцикле по селу

24-летнему жителю Еравнинского района Бурятии назначили обязательные работы за пьяную езду.

В 2017 году парня оштрафовали на 30 тысяч рублей за отказ от прохождения медосвидетельствования и лишили водительских прав на 1,5 года.

Вечером 10 июля 2019 года молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль мотоцикла «ИЖ Планета». Его остановили сотрудники ГИБДД на улице Советская села Комсомольское Еравнинского района.

- В ходе разбирательства установлено, что сельчанин в момент управления мотоциклом находился в состоянии алкогольного опьянения, согласно акта освидетельствования на состояние алкогольного опьянения - наличие абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе составило 1,32 мг/л., - сообщает Еравнинский районный суд.

За пьяную езду было возбуждено уголовное дело.

Ранее не судимого парня суд признал виновным. Его приговорили к обязательным работам сроком 200 часов с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года.

алкогольное опьянение водитель
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Пятеро жителей Иркутской области переходили реку по тонкому льду
Пятеро жителей Иркутской области переходили реку по тонкому льду
Происшествия, 06.11.2019
С мэра Бодайбо потребовали усилить работы по предупреждению ЧП
В Забайкалье поймали сбежавших из психушки пациентов
В Забайкалье поймали сбежавших из психушки пациентов
Происшествия, 06.11.2019
Сбежавшие находились на принудительном лечении  
В Иркутске задержали грабителя, нападавшего на девушек
В Иркутске задержали грабителя, нападавшего на девушек
Происшествия, 06.11.2019
Полицейские не исключают, что его жертвами могли стать ещё другие девушки
Уроженец Бурятии украл технику в Домодедово
Уроженец Бурятии украл технику в Домодедово
Происшествия, 06.11.2019
Молодому человеку грозит длительное лишение свободы
В Улан-Удэ последствия взрыва в Ethno Cafe могли быть катастрофичными
В Улан-Удэ последствия взрыва в Ethno Cafe могли быть катастрофичными
Происшествия, 06.11.2019
Если бы в кафе взорвались все баллоны с газом, снесло бы часть улицы Ленина
В Бурятии полковник похитил военное имущество на 2 миллиона
В Бурятии полковник похитил военное имущество на 2 миллиона
Происшествия, 06.11.2019
Офицер управления связи штаба Восточного военного округа предстал перед судом
В Улан-Удэ скрыли взрыв газа в «Оранж Хаус»
В Улан-Удэ скрыли взрыв газа в «Оранж Хаус»
Происшествия, 06.11.2019
Незадолго до взрыва газа в «Этнокафе» похожее ЧП было в «Оранж Хаусе»
В Бурятии в сгоревшем доме нашли человеческие останки
В Бурятии в сгоревшем доме нашли человеческие останки
Происшествия, 06.11.2019
С наступлением холодов участились трагедии на пожарах
В Бурятии вор спрятал украденное под соломой
В Бурятии вор спрятал украденное под соломой
Происшествия, 06.11.2019
Подозреваемый недавно освободился из мест лишения свободы
Житель Иркутской области украл «башмаков» на 230 тысяч
Житель Иркутской области украл «башмаков» на 230 тысяч
Происшествия, 06.11.2019
Мужчина собирался сдать железнодорожные тормозные башмаки на металлолом
В Чите из психбольницы сбежали пациенты
В Чите из психбольницы сбежали пациенты
Происшествия, 06.11.2019
Одного из сбежавших признали особо опасным, он осуждён за убийство

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О главе, выборах, Ариг Усе и протестах…
26.09.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Загрузка...
^