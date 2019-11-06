Лишённый прав житель Бурятии управлял мотоциклом

Парень решил прокатиться на советском мотоцикле по селу



24-летнему жителю Еравнинского района Бурятии назначили обязательные работы за пьяную езду.



В 2017 году парня оштрафовали на 30 тысяч рублей за отказ от прохождения медосвидетельствования и лишили водительских прав на 1,5 года.



Вечером 10 июля 2019 года молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль мотоцикла «ИЖ Планета». Его остановили сотрудники ГИБДД на улице Советская села Комсомольское Еравнинского района.



- В ходе разбирательства установлено, что сельчанин в момент управления мотоциклом находился в состоянии алкогольного опьянения, согласно акта освидетельствования на состояние алкогольного опьянения - наличие абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе составило 1,32 мг/л., - сообщает Еравнинский районный суд.



За пьяную езду было возбуждено уголовное дело.



Ранее не судимого парня суд признал виновным. Его приговорили к обязательным работам сроком 200 часов с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года.



