Парень решил прокатиться на советском мотоцикле по селу
24-летнему жителю Еравнинского района Бурятии назначили обязательные работы за пьяную езду.
В 2017 году парня оштрафовали на 30 тысяч рублей за отказ от прохождения медосвидетельствования и лишили водительских прав на 1,5 года.
Вечером 10 июля 2019 года молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль мотоцикла «ИЖ Планета». Его остановили сотрудники ГИБДД на улице Советская села Комсомольское Еравнинского района.
- В ходе разбирательства установлено, что сельчанин в момент управления мотоциклом находился в состоянии алкогольного опьянения, согласно акта освидетельствования на состояние алкогольного опьянения - наличие абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе составило 1,32 мг/л., - сообщает Еравнинский районный суд.
За пьяную езду было возбуждено уголовное дело.
Ранее не судимого парня суд признал виновным. Его приговорили к обязательным работам сроком 200 часов с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года.
Лишённый прав житель Бурятии управлял мотоциклом
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