Пятеро жителей Иркутской области переходили реку по тонкому льду

С мэра Бодайбо потребовали усилить работы по предупреждению ЧП



2 ноября в соцсетях были опубликованы фотографии, запечатлевшие переход пяти человек по неокрепшему льду реки Витим от посёлка Мамакан в направлении города Бодайбо Иркутской области.



- В соответствии с федеральным законом к вопросам местного значения органов самоуправления всех уровней отнесено осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах. Поэтому в адрес мэра города Бодайбо и района нами направлено письмо с требованием усилить работу по предупреждению происшествий, связанных с провалом людей и техники под лёд, - сообщил начальник Центра государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Иркутской области Алексей Зяблицкий.



Весной 2019 года на реке Витим в Бодайбинском районе было зарегистрировано три происшествия. В двух случаях к провалу под лёд привели несанкционированные выезды большегрузов, в одном – мужчина вышел на хрупкий лёд и погиб.



В кратчайшие сроки в опасных местах должны быть выставлены дополнительные запрещающие знаки и аншлаги с информацией, оборудованы заграждения, ограничивающие доступ людей и автомобилей к реке.



Лёд на водоёмах региона ещё становится. На реке Витим у города Бодайбо отмечается ледостав, на реках Ленского бассейна – забереги 20-60%, шугоход – 50-90%, на реке Лене у города Киренска – неполный ледостав, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.



- В настоящее время лёд не набрал достаточной крепости для проведения работ по их оборудованию, а потому нарушение требований безопасности водителями и пешеходами сопряжено со смертельным риском! – предупреждают спасатели.

