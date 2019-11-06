С мэра Бодайбо потребовали усилить работы по предупреждению ЧП
2 ноября в соцсетях были опубликованы фотографии, запечатлевшие переход пяти человек по неокрепшему льду реки Витим от посёлка Мамакан в направлении города Бодайбо Иркутской области.
- В соответствии с федеральным законом к вопросам местного значения органов самоуправления всех уровней отнесено осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах. Поэтому в адрес мэра города Бодайбо и района нами направлено письмо с требованием усилить работу по предупреждению происшествий, связанных с провалом людей и техники под лёд, - сообщил начальник Центра государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Иркутской области Алексей Зяблицкий.
Весной 2019 года на реке Витим в Бодайбинском районе было зарегистрировано три происшествия. В двух случаях к провалу под лёд привели несанкционированные выезды большегрузов, в одном – мужчина вышел на хрупкий лёд и погиб.
В кратчайшие сроки в опасных местах должны быть выставлены дополнительные запрещающие знаки и аншлаги с информацией, оборудованы заграждения, ограничивающие доступ людей и автомобилей к реке.
Лёд на водоёмах региона ещё становится. На реке Витим у города Бодайбо отмечается ледостав, на реках Ленского бассейна – забереги 20-60%, шугоход – 50-90%, на реке Лене у города Киренска – неполный ледостав, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
- В настоящее время лёд не набрал достаточной крепости для проведения работ по их оборудованию, а потому нарушение требований безопасности водителями и пешеходами сопряжено со смертельным риском! – предупреждают спасатели.
Пятеро жителей Иркутской области переходили реку по тонкому льду
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