В Забайкалье поймали сбежавших из психушки пациентов

Сбежавшие находились на принудительном лечении
Как сообщал «Байкал-Daily», ночью в Чите из краевой клинической психиатрической больницы сбежали два пациента. Оба проходили лечение по решению суда. Один из них был осуждён за убийство, второй – за кражу.
Сегодня во второй половине дня стало известно, что задержан один из сбежавших.
- Он был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы, - сообщает УМВД по Забайкальскому краю.
Второй беглец был найден спустя несколько часов. Он также находился в Чите, его задержали сотрудники уголовного розыска.
Следователи, в свою очередь, начали доследственную проверку в отношении сотрудников психбольницы.
- В ближайшее время следователи опросят руководство и персонал медучреждения, выяснят организацию обеспечения охраны пациентов в больнице и на прилегающей территории. Следователи также выяснят обстоятельства побега мужчин. Будет дана правовая оценка действиям сотрудников медучреждения, а также лиц, осуществлявших охрану, - сообщает СУ СКР по Забайкальскому краю.
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