Полицейские не исключают, что его жертвами могли стать ещё другие девушки
В Иркутске полицейские задержали подозреваемого в грабежах, совершённых в отношении девушек.
Первое сообщение о преступлении поступило в дежурную часть полиции 15 сентября. Неизвестный напал на 21-летнюю иркутянку вечером на улице Байкальская, когда она возвращалась домой. Он отнял у неё золотую цепочку и серьги. Через неделю в полицию с аналогичным заявлением обратилась 25-летняя местная жительница. Потерпевшая подробно описала приметы злоумышленника.
- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сыщикам удалось выйти на след предполагаемого преступника. Им оказался ранее неоднократно судимый за совершение имущественных преступлений 41-летний иркутянин. Около месяца он скрывался от правоохранительных органов у своего знакомого в одном из садоводств Иркутского района, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
За грабёж возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до семи лет колонии.
- Сейчас сотрудники полиции не исключают версию, что пострадавших может быть больше. Полиция призывает граждан, узнавших подозреваемого обратиться в дежурную часть отдела полиции № 7 МУ МВД России «Иркутское» по телефону 8 (3952) 29-21-40, либо 8(950)0507636, - обращаются полицейские.
В Иркутске задержали грабителя, нападавшего на девушек
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