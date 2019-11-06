Кража произошла на веранде
19 июля 2019 года около 18 часов жительница Еравнинского района Бурятии была в гостях у своей приятельницы. На веранде она заметила лежащий в сумке сотовый телефон «Самсунг J2», принадлежащий её знакомой. Не долго думая, она решила его украсть.
Пока никто не видел, женщина стащила гаджет, стоимостью 8 тысяч рублей, из сумки и сбежала.
За кражу было возбуждено уголовное дело. Но оно было прекращено в связи с примирением сторон.
Женщины помирились, воровка раскаялась в содеянном, извинилась перед подругой. Телефон был возвращён владелице, сообщили в Еравнинском районном суде.
Жительница Бурятии украла телефон «Самсунг» у знакомой
Происшествия, Фото:
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