Уроженец Бурятии украл технику в Домодедово

Молодому человеку грозит длительное лишение свободы



45-летний житель подмосковного города Домодедово обратился в полицию с заявлением о краже. Мужчина сообщил, что неизвестный украл два мобильных телефона и ноутбук из офиса коммерческой организации в доме на проспекте Юных Ленинцев городского округа Подольск.



Общий материальный ущерб составил более 40 тысяч рублей.



Полицейские задержали по подозрению в преступлении 27-летнего ранее судимого уроженца Бурятии.



За кражу возбуждено уголовное дело. Молодому человеку грозит до 10 лет лишения свободы.



Подозреваемого заключили в изолятор временного содержания, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.



