Молодому человеку грозит длительное лишение свободы
45-летний житель подмосковного города Домодедово обратился в полицию с заявлением о краже. Мужчина сообщил, что неизвестный украл два мобильных телефона и ноутбук из офиса коммерческой организации в доме на проспекте Юных Ленинцев городского округа Подольск.
Общий материальный ущерб составил более 40 тысяч рублей.
Полицейские задержали по подозрению в преступлении 27-летнего ранее судимого уроженца Бурятии.
За кражу возбуждено уголовное дело. Молодому человеку грозит до 10 лет лишения свободы.
Подозреваемого заключили в изолятор временного содержания, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.
Уроженец Бурятии украл технику в Домодедово
Происшествия, Фото:
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