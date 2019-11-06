В Бурятии полковник похитил военное имущество на 2 миллиона

- Оперативно-розыскные мероприятия проводились с 2019 по 2019 годы. Установлена причастность начальника одного из отделов управления связи штаба Восточного военного округа к хищению аппаратуры связи с баз хранения средств связи в Бурятском территориальном гарнизоне на общую сумму свыше 2 млн. 200 тыс. рублей, - сообщили в УФСБ.











Сотрудники военной контрразведки задержали полковника из управления связи штаба Восточного военного округа. Он организовал незаконную разбраковку и продажу военного имущества, сообщает пресс-служба УФСБ по Бурятии.9 октября 2019 года полковник предстал перед Улан-Удэнским гарнизонным военным судом. Мужчина признан виновным в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями.Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев условно с испытательным сроком на 3 года. Также он лишён права занимать должности на государственной службе, связанные с выполнением организационно-распорядительных полномочий, сроком на 3 года.