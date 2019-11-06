С наступлением холодов участились трагедии на пожарах
Сегодня в 7:18 поступило сообщение о пожаре в жилом доме в селе Тохой Селенгинского района Бурятии. На момент прибытия пожарных здание было полностью охвачено огнём.
В результате пожара дом уничтожен на площади 70 квадратных метров, обрушилась кровля. В 11:11 в ходе проливки места пожара были обнаружены останки человека.
Причина пожара устанавливается, предположительно возгорание могло произойти по причине неосторожного обращения с огнём при курении, сообщает пресс-служба Республиканского агентства ГО и ЧС.
С похолоданием и наступлением отопительного сезона в Бурятии участились подобные трагедии. Одна из последних подобных смертей произошла 4 ноября в улусе Шулута Заиграевского района. Во время разоров на пепелище были обнаружены останки 84-летнего хозяина дома. /news/20/376938/
28 октября в селе Гурульба Иволгинского района пожарные нашли труп на кровати. 21 октября в Улан-Удэ на кровати в сгоревшем доме пожарные обнаружили тело 64-летней женщины.
11 октября на пожаре в селе Турунтаево Прибайкальского района погиб 11-месячный ребёнок, пока мать троих детей ходила на почту за пособием. Выпавший уголёк из печи стал причиной пожара, возбуждено уголовное дело.
Жителей Бурятии просят соблюдать правила противопожарной безопасности.
В Бурятии в сгоревшем доме нашли человеческие останки
Происшествия, Фото:
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