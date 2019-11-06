Житель Иркутской области украл «башмаков» на 230 тысяч

Мужчина собирался сдать железнодорожные тормозные башмаки на металлолом



Транспортные полицейские задержали ранее не судимого 42-летнего жителя города Тайшет. Он украл 373 железнодорожных тормозных башмаков, которые впоследствие хотел сдать в пункты приёма металлолома.



Общий материальный ущерб, причинённый его действиями, составил более 230 тысяч рублей.



Украденное изъято. За кражу возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до двух лет колонии, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

