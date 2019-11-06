Мужчина собирался сдать железнодорожные тормозные башмаки на металлолом
Транспортные полицейские задержали ранее не судимого 42-летнего жителя города Тайшет. Он украл 373 железнодорожных тормозных башмаков, которые впоследствие хотел сдать в пункты приёма металлолома.
Общий материальный ущерб, причинённый его действиями, составил более 230 тысяч рублей.
Украденное изъято. За кражу возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до двух лет колонии, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
Житель Иркутской области украл «башмаков» на 230 тысяч
Происшествия, Фото:
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