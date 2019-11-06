Одного из сбежавших признали особо опасным, он осуждён за убийство
В Чите полиция поднята по тревоге из-за побега судимых за убийство и кражу пациентов Краевой психиатрической больницы имени Кандинского. Сообщение о побеге пациентов поступило в полицию ночью 6 ноября, сейчас ведутся поиски, сообщает «МК в Чите».
В соцсетях поискового отряда им. Кости Долгова размещена ориентировка на пропавших.
Сбежавшие пациенты психбольницы проходили лечение по решению суда. Один из них был осуждён за убийство, второй – за кражу. Оба признаны недееспособными.
В Чите из психбольницы сбежали пациенты
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