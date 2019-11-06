Так он пытался продемонстрировать свою непричастность к преступлению
Сотрудники уголовного розыска за наркопреступление задержали 29-летнего жителя Селенгинского района.
Установлено, что молодой человек употреблял и хранил в амбаре своего дома марихуану. Вес изъятого составил около полутора килограммов.
В ходе обследования полицейскими придомовой территории гражданин попытался избавиться от марихуаны, перекинув её к соседу. Так он решил продемонстрировать свою непричастность к преступлению.
Ранее он неоднократно судим.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ведётся следствие, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Правоохранители напоминают: если вам известны лица, употребляющие либо распространяющие наркотики, или места продажи наркотических средств, наркопритонов, сообщите в органы внутренних дел по «телефону доверия»: 8(3012)292-292 (информация принимается анонимно, круглосуточно).
Житель Бурятии перекинул наркотики своему соседу
Происшествия, Фото:
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